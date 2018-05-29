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Головин может перейти в европейский клуб
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Головин может перейти в «Монако» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
По информации «Чемпионата», «Монако» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Трансфер может состояться до чемпионата мира — 2018.
Монегаски во время летнего трансферного окна планируют обновить свою линию полузащиты. Они уже продали Фабиньо в «Ливерпуль», а в ближайшее время могут расстаться с Тома Лемаром.
«Монако», владельцем которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, всерьёз рассматривает возможность приобретения Головина. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Александра в € 10 млн  21-летний россиянин готов сменить клуб летом. Ранее в прессе также сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала», «Тоттенхэм Хотспур», дортмундской «Боруссии» и «Наполи».
В прошедшем сезоне РФПЛ Головин принял участие в 27 матчах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами. УЕФА включил Александра в список лучших молодых игроков последнего розыгрыша Лиги Европы.
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