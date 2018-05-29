Головин может перейти в европейский клуб

Головин может перейти в «Монако»

По информации «Чемпионата», «Монако» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина . Трансфер может состояться до чемпионата мира — 2018.

Монегаски во время летнего трансферного окна планируют обновить свою линию полузащиты. Они уже продали Фабиньо в «Ливерпуль», а в ближайшее время могут расстаться с Тома Лемаром.

«Монако», владельцем которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев , всерьёз рассматривает возможность приобретения Головина. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Александра в € 10 млн 21-летний россиянин готов сменить клуб летом. Ранее в прессе также сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала», «Тоттенхэм Хотспур», дортмундской «Боруссии» и «Наполи».