Черчесов вспомнил свою победу перед игрой с Австрией

Черчесов: матч с австрийцами будет нелегким, но россияне готовы и постараются победить

Товарищеский матч сборной России по футболу с командой Австрии будет не самым легким, но россияне готовы к игре и постараются победить. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российской команды Станислав Черчесов

Товарищеский матч между сборными России и Австрии пройдет на стадионе "Тиволи Ной" в австрийском Инсбруке в среду (21:45 мск).

"Завтра будет матч, мы постараемся хорошо сыграть и выиграть. Австрийцы не проигрывали ни разу в Инсбруке? Все бывает в первый раз, мы постараемся хорошо сыграть, это будет не самый легкий матч, но мы готовы", — сказал Черчесов.

"Не могу сказать, что я в гостях, чувствую себя почти как дома, провел здесь шесть лет в качестве игрока, несколько лет — тренером. Сегодня посидел на стадионе. Нужно отметить, что для сборной Австрии это товарищеская игра, а мы готовимся к чемпионату мира. Сейчас игры отличаются от тех, что были раньше", — отметил тренер.

Черчесов добавил, что сборную Австрии тренирует хороший специалист Франко Фода.

"Мы играли друг против друга в качестве тренеров, тогда я победил. Это была важная игра, поэтому у меня очень хорошие воспоминания. "Гратц" был сильной командой под руководством Фода, это замечательный коллега и тренер", — сказал Черчесов.

После матча сборная России вернется в Москву 31 мая, где продолжит подготовку к чемпионату мира. 5 июня россияне проведут товарищескую встречу против команды Турции на "ВЭБ— Арене". За день до этого тренерский штаб российской сборной должен объявить окончательную заявку на чемпионат мира из 23 футболистов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара-Арена").