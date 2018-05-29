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Подберезкин стал полноценным игроком «Рубина»
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Футболист Подберезкин подписал контракт с «Рубином» на три года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник Вячеслав Подберезкин, выступавший за "Рубин" на правах аренды, подписал полноценный контракт с казанским клубом на три года. Об этом сообщает официальный сайт "Рубина".
Подберезкин в январе перешел в "Рубин" из "Краснодара" на правах аренды. 25-летний игрок провел за казанскую команду семь матчей, в которых забил один мяч.
"Я очень рад, что клубам удалось договориться и я перехожу в "Рубин". Спасибо Курбану Бекиевичу Бердыеву [главному тренеру "Рубина"] и руководству клуба за доверие. Я в свою очередь обещаю сделать все возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой", — сказал Подберезкин, слова которого приводит официальный сайт "Рубина".
До перехода в "Краснодар" Подберезкин выступал за московский "Локомотив", подмосковные "Химки" и екатеринбургский "Урал", а также провел два матча за молодежную сборную России (игроки до 21 года).
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