Черчесов позвал Путина на тренировку

Черчесов пригласил Путина на тренировку сборной России по футболу перед ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить любую из тренировок команды перед чемпионатом мира 2018 года. Об этом Черчесов заявил на пресс-конференции.

"Я впервые контактировал с ним в 2002 году, когда он приехал на тренировку и пожелал нам успеха. Он был на Кубке конфедераций и, уверен, будет на открытии чемпионата мира. Я его приглашаю на нашу тренировку, он в любой момент может к нам приехать, мы его ждем", — сказал Черчесов.

В среду сборная России проведет товарищеский матч против команды Австрии, который пройдет на стадионе "Тиволи Ной" в австрийском Инсбруке. 31 мая россияне вернутся в Москву, где продолжат подготовку к чемпионату мира. 5 июня команда проведет товарищескую встречу против сборной Турции на "ВЭБ-Арене". За день до этого тренерский штаб российской сборной должен объявить окончательную заявку на чемпионат мира из 23 футболистов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара-Арена").