«Рубин» подписал контракт с хавбеком «Краснодара»

«Рубин» подписал полноценный контракт с хавбеком «Краснодара»

"Краснодар" благодарит Подберезкина за работу и желает ему успехов в профессиональной карьере", — передает официальный сайт "быков".

Зимой нынешнего года он был арендован казанским клубом, и по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить трансфер 25-летнего футболиста.