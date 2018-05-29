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«Рубин» подписал контракт с хавбеком «Краснодара»
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«Рубин» подписал полноценный контракт с хавбеком «Краснодара» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Казанский "Рубин" подписал полноценный контракт с полузащитником "Краснодара" Вячеславом Подберезкиным, сообщает "Советский спорт".
"Краснодар" благодарит Подберезкина за работу и желает ему успехов в профессиональной карьере", — передает официальный сайт "быков".
Зимой нынешнего года он был арендован казанским клубом, и по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить трансфер 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что "Рубин" может пригласить Гекдениза Карадениза и Сергея Рыжикова в тренерский штаб.
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