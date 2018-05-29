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Роналду исчез со страницы сайта мадридского «Реала»
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Роналду исчез со страницы сайта мадридского «Реала» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Крайний нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду исчез со страницы официального сайта клубного магазина "сливочных", сообщает "Советский спорт".
Вместо фотографии футболиста изображена только футболка с номером семь.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" после победы в финале Лиги чемпионов над английским "Ливерпулем" намекнул на уход из "галактикос", но во время чемпионского парада пообещал фанатам "встретиться в следующем году".
Ранее в промо-ролике "Реала" не нашлось места для Роналду.
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