Роналду исчез со страницы сайта мадридского «Реала»

Вместо фотографии футболиста изображена только футболка с номером семь.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" после победы в финале Лиги чемпионов над английским "Ливерпулем" намекнул на уход из "галактикос", но во время чемпионского парада пообещал фанатам "встретиться в следующем году".

Ранее в промо-ролике "Реала" не нашлось места для Роналду.