Роналду исчез со страницы сайта мадридского «Реала» 

Крайний нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду исчез со страницы официального сайта клубного магазина "сливочных", сообщает "Советский спорт".
Вместо фотографии футболиста изображена только футболка с номером семь.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" после победы в финале Лиги чемпионов над английским "Ливерпулем" намекнул на уход из "галактикос", но во время чемпионского парада пообещал фанатам "встретиться в следующем году".
Ранее в промо-ролике "Реала" не нашлось места для Роналду.