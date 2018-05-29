Матч легенд ФИФА и сборной РФ пройдет в Калининграде

Матч легенд ФИФА и сборной России пройдет в Калининграде 3 июня

Матч легенд Международной федерации футбола (ФИФА) и сборной России пройдет в Парке футбола в Калининграде 3 июня, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Парк футбола ЧМ-2018 в Калининграде, где пройдет матч легенд ФИФА и российского футбола, разместится на главной площади города — площади Победы", — рассказали в пресс-службе, отметив, что работать он будет два дня, 2 и 3 июня, с полудня до 20:00 местного времени (21:00 мск).

Главным событием на площадке парка станет матч команды легенд ФИФА и сборной российских звезд. В команду легенд ФИФА войдут голкипер Паскаль Цубербюллер (Швейцария), защитники Уэс Браун (Англия), Кафу (Бразилия), полузащитники Нико Кранчар (Хорватия), Джей-Джей Окоча (Нигерия), нападающий Нуну Гомеш (Португалия). "Звездные гости из-за рубежа приедут в Калининград не случайно: сборные Швейцарии, Хорватии, Англии и Нигерии сыграют здесь матчи группового этапа ЧМ-2018", — сказали в пресс-службе.

После встречи легенд в парке состоится матч блогеров, в котором сборная Бразилии встретится с российской командой. Гости парка смогут сфотографироваться с волком Забивакой — официальным талисманом чемпионата мира. Два дня гостями калининградцев будут чемпион мира 1994 и 2002 годов, экс— защитник сборной Бразилии Кафу, а также бывший полузащитник команды Нигерии Джей-Джей Окоча.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. "Стадион Калининград" на острове Октябрьский, рассчитанный на 35 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).