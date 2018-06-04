Тренер-сексист «накинулся» на россиянку из «Челси»

Итальянский специалист Маурицио Сарри, вступивший в переговоры с лондонским «Челси», оскорбил исполнительного директора английского клуба россиянку Марину Грановскую. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Everything Napoli с ссылкой на радиостанцию Kiss Kiss Napoli.
Согласно изложенной версии, Грановская уведомила Сарри, что на базе лондонского клуба и на стадионе «Стэнфорд Бридж» ему не разрешат курить. В ответ итальянец сделал сексистский комментарий относительно роли женщин.
«Господь создал женщину для того, чтобы донести сперму от спальни до туалета, а не для руководства футбольным клубом», — ответил Сарри.
Специалист покинул «Наполи» 23 мая. Сарри называли одним из претендентов на пост главного тренера Зенита, который в итоге занял россиянин Сергей Семак.
43-летняя Грановская занимает пост исполнительного директора английского клуба с июня 2013-го. До назначения она руководила резервной командой «Челси».