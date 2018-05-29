Черчесов рассказал о состоянии здоровья Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы и полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева, передает Sport24.
"Дзюба тренируется, набирает форму, уже получше двигается. Также стоит сказать про Дзагоева, у которого схожая ситуация. Они хорошо чувствуют себя в команде как личности. Они на правильном пути и должны подойти к турниру в хорошем состоянии", — заявил наставник национальной команды.
Также Черчесов подчеркнул, что костяк команды уже сформирован.
"Определился ли с тем, кто не попадет в заявку? Костяк у нас есть, игра против Австрии тоже даст пищу для размышлений. Мы смотрим на то, как игроки выступали в чемпионате, какие кондиции у них сейчас. Мы не будем смотреть на то, кого как зовут, мы будем смотреть на состояние игроков здесь и сейчас", — заявил специалист.
Ранее сын наставника сборной России дебютировал на профессиональном уровне.