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Врач «Ливерпуля» огласил сроки восстановления Салаха
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Врач «Ливерпуля» огласил сроки восстановления Салаха 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Физиотерапевт английского "Ливерпуля" Рубен Понс огласил сроки восстановления полузащитника клуба и сборной Египта Мохаммеда Салаха, передает "Советский спорт".
"Он восстановится в течение трех-четырех недель, но мы попытаемся сократить эти сроки, это наша главная цель. Мы сразу поняли, что случилось что-то серьезное, как только Салах упал на землю. Он никогда не жалуется, мы боялись худшего. Мы были на поле до перерыва, я был опустошен, но пытался передать спокойствие. Сказал ему, чтобы он не слишком беспокоился. Мы помогли ему изменить настроение, потому что один он не мог это сделать", — передает слова врача мерсисайдцев испанское издание Marca.
Ранее сообщалось, что УЕФА не будет наказывать Серхио Рамоса за нанесение травмы Салаху.
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