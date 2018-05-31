Что это было, Россия? Ужас какой-то

Сборная, которая бежит. Но непонятно, куда

На матч России и Австрии был Моуринью. Особенный сидел на малютке-стадионе в малютке-городе, прячась под неприглядной кепкой. Как-то сразу подумалось, что он приехал специально — изучить команду Черчесова перед чемпионатом мира, где Жозе будет работать экспертом на «Russia Today»

От этих мыслей было приятно и радостно.

Но потом кто-то прочитал новость на английском Sky, что «МЮ» хочет подписать Марко Арнаутовича за 50 миллионов фунтов. И тут уже стало грустно. Моуриньо приехал не к нам, и следующие 90 минут игры доказали — почему.

Форвард австрийцев и заштатного английского «Стока» сделал первый гол, отвозив Владимира Граната на углу штрафной. Спустя какое-то время российский защитник должен был заработать 100-процентное удаление на Арнаутовиче, но судья в товарищеском матче проявил жалость и ограничился жёлтой. И от этого обнимашки со стороны защитника сборной выглядели ещё более беспомощным, искренним и красноречивым жестом уважения: «Парень, ты в таком порядке, дай я тебя обниму».

Хотя Моуриньо вряд ли оценил даже этот эпизод превосходства, потому что Арнаутович играл как обычно вальяжно и расхлябанно, и даже доктор сборной России Безуглов бежал к Фернандесу быстрее, чем австрийский Балотелли во втором тайме. Ну а то, что Арнаутович пару раз крутанул кого-то из сборной России — ну, это сейчас не достижение.

Давайте прямо — игра нашей команды была ужасной. Совсем не функционально, и даже не то, что бы технически, а именно идейно и эмоционально. Мне лично понравилась фраза, слишком явно донесшаяся в середине второго тайма с нашей скамейки.

— А, меняй его, — крикнул один человек, когда игрок получил повреждение. — Что он есть, что нет, без разницы. И вот менять в российской команде можно было, наверное, всех, кроме как всегда надёжного Акинфеева, да Игнашевича.

Нет, если навалить позитива, то было приятно наблюдать за перспективным движением сборной в первые 25 минут.

— Выше! — кричал Черчесов, требуя накрывать соперника. — Юра! — поднимал он ближе к чужой штрафной Жиркова. С другого фланга в том же стиле носился и Самедов. — Браво! — подбадривал тренер, глядя на то, как носятся на лошадиных позициях люди, которым в сумме почти 70 лет. Хотя молодые в центре тоже не выдерживали — Зобнин ещё в первом тайме упёрся руками в коленки и тяжело дышал.

— Наш план идеально работал 25 минут, — логично радовался после Черчесов. Но когда запас прессинга иссяк, стало понятно, что кроме беготни и поджиманий у сборной ничего нет. И это не обычные домыслы, а статистика — ноль ударов в створ ворот и один реально опасный подход к чужим воротам за 90 минут. И раз Черчесов не приемлет слово «если», то его слова о потенциально перспективных атаках не имеют под собой почвы.

Не исключено, где-то в глубине у тренерского штаба таился хитрый план. Ведь быстрый перевод Смолову на свободное пространство, пас в «отвал» с резким выстрелом вторым касанием, сброс под удар — это было бы слишком просто. Мы видели другое развитие атаки — через правый фланг с навесами Самедова или Фернандеса. Это действительно неожиданный ход, учитывая, что головой Смолов забивает реже, чем пяткой или любой другой частью тела. И даже жаль, что не удалось его опробовать, потому что подачи шли либо в ноги первому блокирующему, либо в сторону противоположной боковой линии.

«Впечатлил» и строенный центр с Головиным, Зобниным и Кузяевым. Все трое, в общем-то, хорошие ребята: много бегают, цепляются, разгоняют атаки. Другое дело, что у каждого из трех работяг в клубах есть партнеры с уникальными техническими или ментальными качествами. Отдающие Паредес и Фернандо, бегущие Муса и Кокорин, злые и эмоциональные Вернблум и Глушаков (в хорошей форме), техничные и взрывные Промес, Дриусси и Витиньо, а еще Зе Луиш , Адриано, Ригони.

В сборной же мы видим трех осторожных, правильных, мальчиков, которые не только дублируют друг друга, но и гаснут при первых же трудностях. Хочется верить, что эта тройка нас когда-то куда-то поведет, но вряд ли это возможно с такими-то отсутствующими лицами. Кстати, в худшую бы сторону изменил этот покладистый вид Денисов?

Вообще, нужно признать, что этой сборной и этому тренеру вообще задавали слишком мало вопросов. Или часто довольствовались отсутствием ответов. Также за эти два года мы ничего нового не узнали о лидерах команды, да и молодёжь быстро научилась молчать. Мы так и не попытались понять, почему Черчесов вызвал тех игроков, а не других, чем ему нравится новая тактика. Не скажут нам, например, и почему Нойштедтер, отыгравший целый сезон во вполне себе топовом «Фенербахче» по схеме 4-3-3, приезжает на стадион без бутс, а Гранат обнимает Арнаутовича. Кстати, они ведь с Кудряшовым играют в «Рубине» по схеме 3-5-2, где Федор — центральный, а не левый защитник. Впрочем, в этой сборной мало что доступно.

После матча мы задали тренеру сборной Австрии вопрос.

— Вы поняли, во что играла сборная России?

И весь зал для пресс-конференций рассмеялся.

— Понял, что по схеме 4-3-3, — ответил Франко Фода, и ему аплодировали.

Это поняли и мы. А ещё узнали, что эта команда хорошо бежит. Только непонятно, зачем, куда и для кого. Но мы же тренеры. Так что просто понадеемся на гений Черчесова. Он ведь сказал сегодня, что все видит.