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Роналду нашел новый клуб
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Роналду нашел новый клуб 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду собирается перейти в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Sapo Desporto.
По информации издания, агент португальского форварда Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы принять участие в переговорах с представителями французской команды и договориться о переходе клиента в ПСЖ.
Ранее, 29 мая с сайта клубного магазина «Реала» из раздела «состав» исчезло изображение нападающего.
26 мая португалец в составе сливочных пятый раз выиграл Лигу чемпионов, став рекордсменом турнира. После встречи с «Ливерпулем» он заявил: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни». По информации испанского издания AS, Роналду решил покинуть команду из-за недовольства условиями нового контракта.
Футболист перешел в «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» в июле 2009 года. В составе сливочных форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
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