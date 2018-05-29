Ещё
«Монако» хочет приобрести Головина
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Монако» хочет приобрести Головина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Французский футбольный клуб "Монако" хочет приобрести полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, сообщает "Чемпионат.com".
О трансфере может быть объявлено до чемпионата мира в России.
Монегаски планируют обновить свою линию полузащиты, так как они уже продали хавбека Фабиньо в английский "Ливерпуль", а Тома Лемар может покинуть команду в ближайшее время.
Сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского "Арсенала", "Тоттенхэм Хотспур", дортмундской "Боруссии" и итальянского "Наполи".
Ранее Головин рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером сборной России.
Газета.Ru: последние новости
Абрамович сможет жить в Британии по израильскому паспорту не более шести месяцев В Кремле отреагировали на получение Абрамовичем гражданства Израиля Врач "Ливерпуля" огласил сроки восстановления Салаха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду нашел новый клуб3
Москва и Минск договорились о визах16
Лондон озвучил требования Абрамовичу89
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль202
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение