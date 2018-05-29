«Монако» хочет приобрести Головина

О трансфере может быть объявлено до чемпионата мира в России.

Монегаски планируют обновить свою линию полузащиты, так как они уже продали хавбека Фабиньо в английский "Ливерпуль", а Тома Лемар может покинуть команду в ближайшее время.

Сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского "Арсенала", "Тоттенхэм Хотспур", дортмундской "Боруссии" и итальянского "Наполи".

Ранее Головин рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером сборной России.