Испанский клуб заподозрили в сговоре

Клуб "Уэска", впервые вышедший в высший дивизион Испании, подозревается в причастности к договорному матчу, сообщает "Советский спорт"

По информации El Confidencial, в матче заключительного тура "Уэска", обеспечившая себе выход в Примеру, проиграла "Химнастику", который благодаря победе сохранил прописку во втором дивизионе.

Отмечается, что букмекеры зафиксировали аномальные ставки на нулевую ничью в первом тайме и на победу гостей со счетом 1:0 во второй половине встречи. В итоге обе ставки сыграли. Также издание сообщает, что много средств было поставлено в Украине.

Ранее сообщалось, что десять клубов украинского чемпионата подозреваются в организации договорных матчей.