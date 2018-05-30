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Испанский клуб заподозрили в сговоре
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Испанский клуб заподозрили в сговоре 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Depositphotos
Клуб "Уэска", впервые вышедший в высший дивизион Испании, подозревается в причастности к договорному матчу, сообщает "Советский спорт".
По информации El Confidencial, в матче заключительного тура "Уэска", обеспечившая себе выход в Примеру, проиграла "Химнастику", который благодаря победе сохранил прописку во втором дивизионе.
Отмечается, что букмекеры зафиксировали аномальные ставки на нулевую ничью в первом тайме и на победу гостей со счетом 1:0 во второй половине встречи. В итоге обе ставки сыграли. Также издание сообщает, что много средств было поставлено в Украине.
Ранее сообщалось, что десять клубов украинского чемпионата подозреваются в организации договорных матчей.
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