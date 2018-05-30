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Звезду английского футбола хотят выгнать из-за тату
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Футболиста потребовали исключить из сборной Англии за татуировку 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Фото: Nick Potts / PA / AP
Нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга потребовали исключить из национальной сборной Англии по футболу из-за татуировки на ноге. Об этом сообщает The Sun.
Перед чемпионатом мира в России форвард выложил в Instagram фото нового тату с изображением винтовки М-16, чем вызвал возмущение британских правозащитников.
Исключить 23-летнего нападающего из состава сборной Англии потребовала организация «Mothers Against Guns» («Матери против оружия»).
«Эта татуировка отвратительна и совершенно неприемлема. Мы требуем, чтобы он удалил тату лазером или сделал другой рисунок поверх нее. Если он откажется, его следует изгнать из сборной Англии», — заявила представительница организации Люси Коуп.
Стерлинг ответил на критику. «Когда мне было два года, мой отец погиб от выстрела. Я пообещал себе, что никогда в своей жизни не притронусь к оружию, я стреляю правой ногой, так что у этой татуировки есть более глубокое значение», — написал Стерлинг в Instagram.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
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