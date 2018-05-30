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Голкипера «Ливерпуля» захотели послать подальше
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Голкипера «Ливерпуля» захотели послать подальше 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Немецкий голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус попал в сферу интересов клуба «Римини», выступающего в третьем дивизионе чемпионата Италии (Серии C). Предложение присоединиться к команде опубликовано на официальном сайте «Римини».
В открытом письме президент клуба Джорджо Грасси напоминает, что 22 июня немцу исполняется 25 лет. Функционер готов в качестве подарка на день рождения предложить игроку однолетний контракт.
«Я хотел бы помочь Лорису стать примером того, как встать обратно на ноги — и в футболе, и в жизни. Предлагаю ему подарок на день рождения: однолетний контракт с "Римини", клуб, идеально подходящий для того, чтобы вновь заявить о себе, восстановить уверенность в собственных силах и вновь следовать своим мечтам», — написал Грасси.
28 мая сообщалось, что в сферу интересов англичан попал вратарь луганской «Зари» 19-летний Андрей Лунин. Представители мерсисайдцев уже провели встречу с руководством луганского клуба накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.
27 мая английский «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» в финальном матче Лиги чемпионов. Грубые ошибки Кариуса обеспечили преимущество мадридцев со счетом 3:1.
Римини выступает в итальянской Серии C. Это третий по силе дивизион профессионального футбола в Италии.
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