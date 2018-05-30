Роналду сбежит из «Реала»

По словам Гомеша, Роналду вряд ли покинет команду, но он недоволен тем, что ему обещали продлить контракт, но так этого и не сделали.

«Криштиану — лучший игрок в мире. Если посмотреть на его зарплату, ему очень недоплачивают», — заявил Гомеш.

По его мнению, Роналду хочет, чтобы к нему в «Реале» относились так же, как в «Барселоне» к Хави, Андресу Иньесте Лионелю Месси . У этих футболистов контракты постоянно продлевались, что делало их «счастливыми, довольными», и приносило им деньги.

Однако для расставания Роналду с «Реалом» еще «слишком рано». Гомеш подчеркнул, что для Роналду «нет лучшего клуба», и ему нравится Мадрид. Гомеш напомнил, что у «Пари Сен-Жермен» есть «давняя мечта» подписать контракт с футболистом, сам Роналду любит « Манчестер Юнайтед ». Но он хочет остаться в «Реале», и «не видит лучшего клуба, чтобы выигрывать титулы».

«Газета.ру» отмечает, что сейчас Роналду получает зарплату в 21 миллион евро, тогда как Неймар в «ПСЖ» зарабатывает 36,8 миллиона, а Месси в «Барселоне» — 40 миллионов евро. По версии издания, даже несмотря на готовность «ПСЖ» предложить Роналду 45 миллионов евро год, он вряд ли покинет «Реал», а президент клуба Флорентино Перес, скорее всего, пойдет на уступки.

После финального матча Лиги чемпионов Роналду заявил, что ему «было здорово играть за „Реал“. Он пообещал через несколько дней „сообщить кое-что“ болельщикам. Позже Перес заявил, что вопрос об уходе Роналду „даже не ставится“. Он подчеркнул, что у игрока контракт с „Реалом“.