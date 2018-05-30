Роналду сбежит из «Реала» 

Журналист, друг футболиста Криштиану Роналду Нуну Гомеш заявил, что португалец «раздражен» действиями «Реала». Об этом сообщает AS.
По словам Гомеша, Роналду вряд ли покинет команду, но он недоволен тем, что ему обещали продлить контракт, но так этого и не сделали.
«Криштиану — лучший игрок в мире. Если посмотреть на его зарплату, ему очень недоплачивают», — заявил Гомеш.
По его мнению, Роналду хочет, чтобы к нему в «Реале» относились так же, как в «Барселоне» к Хави, Андресу Иньесте и Лионелю Месси. У этих футболистов контракты постоянно продлевались, что делало их «счастливыми, довольными», и приносило им деньги.
Однако для расставания Роналду с «Реалом» еще «слишком рано». Гомеш подчеркнул, что для Роналду «нет лучшего клуба», и ему нравится Мадрид. Гомеш напомнил, что у «Пари Сен-Жермен» есть «давняя мечта» подписать контракт с футболистом, сам Роналду любит «Манчестер Юнайтед». Но он хочет остаться в «Реале», и «не видит лучшего клуба, чтобы выигрывать титулы».
«Газета.ру» отмечает, что сейчас Роналду получает зарплату в 21 миллион евро, тогда как Неймар в «ПСЖ» зарабатывает 36,8 миллиона, а Месси в «Барселоне» — 40 миллионов евро. По версии издания, даже несмотря на готовность «ПСЖ» предложить Роналду 45 миллионов евро год, он вряд ли покинет «Реал», а президент клуба Флорентино Перес, скорее всего, пойдет на уступки.
После финального матча Лиги чемпионов Роналду заявил, что ему «было здорово играть за „Реал“. Он пообещал через несколько дней „сообщить кое-что“ болельщикам. Позже Перес заявил, что вопрос об уходе Роналду „даже не ставится“. Он подчеркнул, что у игрока контракт с „Реалом“.