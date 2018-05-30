Ещё
«Краснодар» отказался выкупать Шатова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шатов вернётся из «Краснодара» в «Зенит» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник Олег Шатов, арендованный «Краснодаром» у «Зенита», в ближайшее время вернётся в питерский клуб.
«Краснодар» не стал активировать опцию выкупа футболиста, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сообщается, что «Зенит» требовал за игрока €5 млн, но краснодарский клуб отказался выплачивать данную сумму.
В составе «Краснодара» Шатов на правах аренды в весенней части чемпионата страны провёл шесть матчей, в которых забил один мяч.
Ранее новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное возвращение в клуб экс-капитана питерцев Мигеля Дании.
RT на русском: последние новости
Футболисты «Тосно» намерены обратиться к Путину в связи с финансовой ситуацией в клубе Футболист сборной России Самедов сказал, когда подумает о завершении карьеры ПСЖ предложит Роналду контракт с зарплатой €45 млн в год
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трогал за грудь»36
Горячая бразильянка надела форму сборной России61
Овечкину пожелали смерти13
Лондон озвучил требования Абрамовичу100
Российские футболисты попросят денег у Путина10
Видео
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение