«Краснодар» отказался выкупать Шатова

Шатов вернётся из «Краснодара» в «Зенит»

«Краснодар» не стал активировать опцию выкупа футболиста, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что «Зенит» требовал за игрока €5 млн, но краснодарский клуб отказался выплачивать данную сумму.

В составе «Краснодара» Шатов на правах аренды в весенней части чемпионата страны провёл шесть матчей, в которых забил один мяч.