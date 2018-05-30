«Краснодар» отказался выкупать Шатова

Полузащитник Олег Шатов, арендованный «Краснодаром» у «Зенита», в ближайшее время вернётся в питерский клуб.
«Краснодар» не стал активировать опцию выкупа футболиста, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сообщается, что «Зенит» требовал за игрока €5 млн, но краснодарский клуб отказался выплачивать данную сумму.
В составе «Краснодара» Шатов на правах аренды в весенней части чемпионата страны провёл шесть матчей, в которых забил один мяч.
Ранее новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное возвращение в клуб экс-капитана питерцев Мигеля Дании.