Ещё
Российские футболисты попросят денег у Путина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты российского клуба попросят денег у Путина 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболисты клуба «Тосно» намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой урегулировать финансовую ситуацию в команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, игроки собираются написать письмо на имя Путина, а также обратиться в суды всех инстанций, чтобы вернуть деньги, которые им задолжал клуб.
Отмечается, что задолженность «Тосно» перед игроками составляет в среднем три-четыре месяца. Футболисты в минувшем сезоне лишь два раза получали премиальные. Спортсменам не выплачивали квартирные и бонусы по контрактам, а также не были начислены премиальные за победу в Кубке России.
30 мая по итогам заседания апелляционного комитета Российского футбольного союза «Тосно» не получил лицензии для участия в первенстве Футбольной национальной лиги. Теперь клуб намерен пробовать пройти процедуру лицензирования Профессиональной футбольной лиги.
9 мая «Тосно» обыграл курский «Авангард» в финале Кубка России со счетом 2:1. Однако из-за финансовых трудностей клуб не получил право сыграть на групповом этапе Лиги Европы.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии10  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трогал за грудь»36
Горячая бразильянка надела форму сборной России61
Овечкину пожелали смерти13
Лондон озвучил требования Абрамовичу100
Роналду могут посадить на 8 лет11
Видео
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение