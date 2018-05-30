Российские футболисты попросят денег у Путина

Футболисты российского клуба попросят денег у Путина

Футболисты клуба «Тосно» намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой урегулировать финансовую ситуацию в команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, игроки собираются написать письмо на имя Путина, а также обратиться в суды всех инстанций, чтобы вернуть деньги, которые им задолжал клуб.

Отмечается, что задолженность «Тосно» перед игроками составляет в среднем три-четыре месяца. Футболисты в минувшем сезоне лишь два раза получали премиальные. Спортсменам не выплачивали квартирные и бонусы по контрактам, а также не были начислены премиальные за победу в Кубке России.

30 мая по итогам заседания апелляционного комитета Российского футбольного союза «Тосно» не получил лицензии для участия в первенстве Футбольной национальной лиги. Теперь клуб намерен пробовать пройти процедуру лицензирования Профессиональной футбольной лиги.

9 мая «Тосно» обыграл курский «Авангард» в финале Кубка России со счетом 2:1. Однако из-за финансовых трудностей клуб не получил право сыграть на групповом этапе Лиги Европы.