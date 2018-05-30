«Спартак» захотел купить отказавшегося от Москвы игрока

«Спартак» интересуется хавбеком «Галатасарая»

Московский "Спартак" интересуется марокканским хавбеком турецкого "Галатасарая" Юнесом Беландой, сообщает Sabah.

По информации журналиста издания Селмана Озтюрка, турки не хотят продавать своего полузащитника до чемпионата мира в России. Руководство красно-желтых рассчитывает на успешное выступление Беланды в сборной, что увеличит его трансферную стоимость. Помимо красно-белых в услугах футболиста заинтересованы несколько клубов из Катара.

Зимой этого года "Спартак" уже обращался в турецкий клуб по поводу возможного трансфера Беланды, однако сам марокканец не захотел переезжать в Москву.