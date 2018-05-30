«Спартак» захотел купить отказавшегося от Москвы игрока

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«Спартак» интересуется хавбеком «Галатасарая» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" интересуется марокканским хавбеком турецкого "Галатасарая" Юнесом Беландой, сообщает Sabah.
По информации журналиста издания Селмана Озтюрка, турки не хотят продавать своего полузащитника до чемпионата мира в России. Руководство красно-желтых рассчитывает на успешное выступление Беланды в сборной, что увеличит его трансферную стоимость. Помимо красно-белых в услугах футболиста заинтересованы несколько клубов из Катара.
Зимой этого года "Спартак" уже обращался в турецкий клуб по поводу возможного трансфера Беланды, однако сам марокканец не захотел переезжать в Москву.
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