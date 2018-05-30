Фанатов призвали быть аккуратными на ЧМ-2018

Смертин: работа РФС по борьбе с дискриминацией получила хорошую оценку со стороны FARE

ТАСС , 30 мая. Российский футбольный союз (РФС) получил хорошую оценку за работу по борьбе с проявлениями дискриминации согласно годовому отчету организации FARE (Football Against Racism in Europe). Об этом заявил инспектор РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин , слова которого приводит пресс-служба организации.

"Я уже видел отчет FARE за этот сезон, приятно, что наша работа по борьбе с проявлениями дискриминации за этот год получила хорошую оценку, — заявил Смертин. — Статистика нарушений на почве дискриминации в России падает вниз за последние два года".

"Что же до дискриминационных выкриков, то наша система мониторинга также их фиксировала, а виновные были наказаны. Надеюсь, что в будущем сезоне клубы также усилят работу в этом направлении", — добавил бывший футболист сборной России.

Также Смертин отметил важность работы с молодым поколением болельщиков, которым с помощью футбола можно объяснить, что все в мире равны. «Очень важно продолжить работу дальше с молодым поколением болельщиков и юных футболистов, через игру и спорт объяснить им об уважении не только к своей команде, но и к сопернику, донести мысль, что все в этом мире равны, — подчеркнул Смертин. — Футбол — это самая лучшая площадка для такого диалога».

FARE выпустила годовой отчет о случаях дискриминации в российском футболе в сезоне-2017/18. В отчете сказано, что количество происшествий, связанных с дискриминацией, по сравнению с прошлым годом сократилось. 80 подобных случаев было зафиксировано во всех дивизионах российского футбола. В большинстве случаев за такие инциденты клубы понесли серьезные наказания.