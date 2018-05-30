Ещё
Фанатов призвали быть аккуратными на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смертин: работа РФС по борьбе с дискриминацией получила хорошую оценку со стороны FARE 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 30 мая. Российский футбольный союз (РФС) получил хорошую оценку за работу по борьбе с проявлениями дискриминации согласно годовому отчету организации FARE (Football Against Racism in Europe). Об этом заявил инспектор РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин, слова которого приводит пресс-служба организации.
"Я уже видел отчет FARE за этот сезон, приятно, что наша работа по борьбе с проявлениями дискриминации за этот год получила хорошую оценку, — заявил Смертин. — Статистика нарушений на почве дискриминации в России падает вниз за последние два года".
"Что же до дискриминационных выкриков, то наша система мониторинга также их фиксировала, а виновные были наказаны. Надеюсь, что в будущем сезоне клубы также усилят работу в этом направлении", — добавил бывший футболист сборной России.
Также Смертин отметил важность работы с молодым поколением болельщиков, которым с помощью футбола можно объяснить, что все в мире равны. «Очень важно продолжить работу дальше с молодым поколением болельщиков и юных футболистов, через игру и спорт объяснить им об уважении не только к своей команде, но и к сопернику, донести мысль, что все в этом мире равны, — подчеркнул Смертин. — Футбол — это самая лучшая площадка для такого диалога».
FARE выпустила годовой отчет о случаях дискриминации в российском футболе в сезоне-2017/18. В отчете сказано, что количество происшествий, связанных с дискриминацией, по сравнению с прошлым годом сократилось. 80 подобных случаев было зафиксировано во всех дивизионах российского футбола. В большинстве случаев за такие инциденты клубы понесли серьезные наказания.
ТАСС: последние новости
Игнашевич побил рекорд Яшина, став самым возрастным футболистом отечественных сборных Абрамович может въехать в Великобританию по израильскому паспорту на срок до шести месяцев Египетский адвокат подал иск к Рамосу на €1 млрд за травму футболиста Салаха
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призналась в допинге48
Чемпион мира разбился под Тверью3
«Я не мог бить»6
Горячая бразильянка надела форму сборной России62
Овечкину пожелали смерти13
Видео
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение