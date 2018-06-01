На Украине запретили памятные купюры к ЧМ-2018

Нацбанк Украины запретил организациям в стране проводить операции с российской сторублевой купюрой, выпущенной к чемпионату мира по футболу. Под запрет также попала памятная монета номиналом 3 рубля, передает RT. Соответствующую телеграмму получили в Укрпочте, финансовых и небанковских учреждениях страны.

На сторублевой купюре изображена карта России с Крымом, а на монете — Свято-Троицкий собор в Симферополе.

Ранее Нацбанк Украины запретил финансовым учреждениям страны осуществлять операции с банкнотой в 200 рублей, на которой изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.