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На Украине запретили памятные купюры к ЧМ-2018
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На Украине запретили памятные купюры к ЧМ-2018 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нацбанк Украины запретил организациям в стране проводить операции с российской сторублевой купюрой, выпущенной к чемпионату мира по футболу. Под запрет также попала памятная монета номиналом 3 рубля, передает RT. Соответствующую телеграмму получили в Укрпочте, финансовых и небанковских учреждениях страны.
На сторублевой купюре изображена карта России с Крымом, а на монете — Свято-Троицкий собор в Симферополе.
Ранее Нацбанк Украины запретил финансовым учреждениям страны осуществлять операции с банкнотой в 200 рублей, на которой изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
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