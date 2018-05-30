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Стало известно, сыграет ли Салах с россиянами
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СМИ: глава Египетской ассоциации футбола заявил, что Салах сыграет со сборной России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Футболист сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в матче чемпионата мира с командой России. Об этом, как написал в Twitter журналист портала Bleacher Report Дэн Джонс, заявил президент Египетской ассоциации футбола Хани Абу Рида.
"Хани Абу Рида заявил, что Салах, вероятно, пропустит первый матч команды на турнире с уругвайцами, но точно сыграет с россиянами", — написал Джонс.
Нападающий "Ливерпуля" Салах получил травму плеча в единоборстве с защитником "Реала" Серхио Рамосом на 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов, который прошел в 26 мая в Киеве и завершился победой мадридского клуба (3:1).
Салах является лидером сборной Египта, которая на чемпионате мира сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня). В прошедшем сезоне Салах забил 44 мяча в 52 матчах, также он отдал 16 результативных передач. Он признан игроком года в Африке и игроком года в чемпионате Англии.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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