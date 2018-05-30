Роналду могут посадить на 8 лет

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СМИ: Роналду может сесть в тюрьму на восемь лет 

Газета.Ru 2 часа назад
Форварду мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду грозят восемь лет тюрьмы, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, Адвокаты футболиста рассчитывали ограничиться €14,7 млн штрафа, но получили резкий отказ: Налоговое агентство Испании требует €28 млн евро, и если Роналду не выплатит эту сумму до 15 июня, его отдадут под суд.
В случае согласия, португальца ждет приговор в виде двух лет заключения, которые автоматически становятся условными. В противном случае португалец может получить восемь лет тюрьмы.
Ранее французский "ПСЖ" предложил Роналду контракт на €45 млн в год.
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