Роналду могут посадить на 8 лет

СМИ: Роналду может сесть в тюрьму на восемь лет

По информации AS, Адвокаты футболиста рассчитывали ограничиться €14,7 млн штрафа, но получили резкий отказ: Налоговое агентство Испании требует €28 млн евро, и если Роналду не выплатит эту сумму до 15 июня, его отдадут под суд.

В случае согласия, португальца ждет приговор в виде двух лет заключения, которые автоматически становятся условными. В противном случае португалец может получить восемь лет тюрьмы.

Ранее французский "ПСЖ" предложил Роналду контракт на €45 млн в год.