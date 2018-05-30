«Зубастик» решил купить испанский клуб

Двукратный чемпион мира, знаменитый бразильский нападающий Роналдо намерен приобрести испанский клуб "Вальядолид". Роналдо готов заплатить за контрольный пакет акций клуба 30 миллионов евро.
42-летний бразилец вступил в переговоры с президентом клуба Карлосом Суаресом. Если стороны сойдутся в цене, то сделка будет заключена уже в июне. Роналдо намерен вернуть "Вальядолид" в Примеру. Клуб не играл в элите испанского футбола с 2014 года.
Роналдо, в прошлом нападающий сборной Бразилии, голландского ПСВ "эйндховен", испанских "Барселоны" и "Реала", итальянского "Интера". В составе сборной базилии он становился чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.