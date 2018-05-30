«Зубастик» решил купить испанский клуб

Роналдо хочет купить испанский клуб

Двукратный чемпион мира, знаменитый бразильский нападающий Роналдо намерен приобрести испанский клуб "Вальядолид". Роналдо готов заплатить за контрольный пакет акций клуба 30 миллионов евро.

42-летний бразилец вступил в переговоры с президентом клуба Карлосом Суаресом. Если стороны сойдутся в цене, то сделка будет заключена уже в июне. Роналдо намерен вернуть "Вальядолид" в Примеру. Клуб не играл в элите испанского футбола с 2014 года.