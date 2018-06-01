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Представлена ТВ-заставка ЧМ-2018
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ФИФА представила официальную ТВ-заставку ЧМ-2018 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную телевизионную заставку чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Видео опубликовано на официальном канале ФИФА в YouTube.
На прошлой неделе была представлена официальная песня турнира. Композиция под названием Live It Up ("Жить по полной") исполнена известным актером и обладателем музыкальной премии Грэмми Уиллом Смитом, его соотечественником Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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