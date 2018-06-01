Представлена ТВ-заставка ЧМ-2018

ФИФА представила официальную ТВ-заставку ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную телевизионную заставку чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Видео опубликовано на официальном канале ФИФА в YouTube.

На прошлой неделе была представлена официальная песня турнира. Композиция под названием Live It Up ("Жить по полной") исполнена известным актером и обладателем музыкальной премии Грэмми Уиллом Смитом , его соотечественником Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.