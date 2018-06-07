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В Госдуме прокомментировали запрет выступать Чичериной
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В Госдуме прокомментировали запрет ФИФА на выступление Чичериной 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова в разговоре с RT прокомментировала запрет ФИФА на выступление Юлии Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в рамках Чемпионата мира по футболу.
«Честно говоря, я не знаю, на сколько ФИФА имеют право на это, есть ли у них такие полномочия. К ситуации может быть двоякое отношение. Россия — хозяйка Чемпионата мира, но, с другой стороны, его полностью проводит ФИФА, мы им на этот период отдаём свою территорию, заключив договор о сотрудничестве. И, несомненно, они могут диктовать нам многие вещи по своему усмотрению. Так же происходит и на Олимпиадах. Есть специальные документы, в них всё прописывается перед тем, как страна принимает чемпионат такого уровня. И, если на каком-то этапе мы согласились с тем, что культурную программу формирует ФИФА, то сейчас нельзя возмущаться. Но восемь лет назад, когда мы получали право на проведение, никто не думал, что будет ситуация в Донбассе, на Украине, начнётся политическое обострение. Тогда это невозможно было предположить», — заявила Журова.
Ранее ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной выступить на фестивале болельщиков, который планируется провести 15 июня в Ростове-на-Дону в рамках Чемпионата мира по футболу.
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