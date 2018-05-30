«Кубань» сделала заявление о своем будущем

Официальный сайт "Кубани" сообщил, что клуб не прошел лицензирование РФС . Вероятно, команда не сможет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.

— Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет, — говорится в сообщении. Дальнейшее участие НАО "Футбольный клуб "Кубань" в соревнованиях под эгидой РФС — под большим вопросом.

В прошедшем сезоне команда из Краснодара заняла девятое место в ФНЛ.