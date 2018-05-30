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«Кубань» сделала заявление о своем будущем
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«Кубань» сделала заявление о своем будущем 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный сайт "Кубани" сообщил, что клуб не прошел лицензирование РФС. Вероятно, команда не сможет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.
— Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет, — говорится в сообщении. Дальнейшее участие НАО "Футбольный клуб "Кубань" в соревнованиях под эгидой РФС — под большим вопросом.
В прошедшем сезоне команда из Краснодара заняла девятое место в ФНЛ.
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