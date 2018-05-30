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Букмекеры повысили коэффициенты на матч «Австрия — Россия»
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Букмекеры повысили коэффициенты на матч «Австрия — Россия» 

Партнерский материал 58 минут назад
Фото: ТАСС
Сегодня в австрийском Инсбруке состоится товарищеский поединок между сборными командами Австрии и России. Букмекер bwin предложил повышенные коэффициенты на матч. Победа «Австрии» оценивается аналитиками по коэффициенту 2.30, на победу «России» можно сделать ставку с коэффициентом 3.40, на ничью в основное время — по коэффициенту 3.10.
Линия на матч доступна по ссылке.
До сих пор остается неясно, как тактически будет действовать команда. Во-первых, в матче с Австрией получится увидеть, на кого тренерский штаб сделает ставку в предстоящем турнире. Во-вторых, Черчесов, с большой долей вероятности, поставит в состав тех игроков, которые будут играть с первых минут во всех матчах. Игра станет последней для команды Станислава Черчесова перед оглашением окончательной заявки на домашний чемпионат мира.
31 мая россияне вернутся в Москву, где продолжат подготовку к чемпионату мира. В рамках подготовки к мундиалю российская команда проведет еще один товарищеский матч 5 июня. Соперником национальной команды станет сборная Турции.
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