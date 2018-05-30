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Бывший форвард ЦСКА вернется на родину
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Бывший форвард ЦСКА может вернуться в Бразилию 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав сообщил о финансовых проблемах его нынешнего клуба — турецкого "Бешикташа", передает "Советский спорт".
"Клуб сделал серьезные инвестиции в прошлом сезоне, но все пошло не так, как планировалось. Мы не смогли стать чемпионами, не попали в Лигу чемпионов. Вот почему существует серьезная финансовая потеря для клуба. В следующем сезоне руководство хочет уменьшить зарплатную ведомость", — передает слова бразильца Sporx.
Также форвард рассказал о своих планах на будущее.
"Что касается меня, то я плыву по течению, не опережаю события. Если мне нужно будет вернуться в Бразилию, значит вернусь. На данный момент я не против такого варианта. В декабре у меня было предложение от "Фламенго", — добавил Вагнер.
Ранее игрок московского "Спартака" заявил об упавшем уровне футбола в России.
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