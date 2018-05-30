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РФПЛ вошла в тройку самых возрастных лиг Европы
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РФПЛ вошла в тройку самых возрастных футбольных лиг Европы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская футбольная премьер— лига (РФПЛ) заняла третье место в списке самых возрастных футбольных чемпионатов в Европе согласно исследованию центра CIES Football Observatory.
Средний возраст футболистов в чемпионате России составляет 27,96 года. Самым возрастным клубом РФПЛ стал московский "Локомотив" (28,84), ставший чемпионом России в прошедшем сезоне. Также одними из самых возрастных команд являются казанский "Рубин" (28,65) и "СКА— Хабаровск" (28,63). Самыми молодыми командами являются грозненский "Ахмат" (26,49), "Тосно" (26,89) и санкт— петербургский "Зенит" (27,18).
Самым возрастным чемпионатом в Европе, согласно исследованию, является турецкий. Средний возраст футболистов в чемпионате Турции составляет 28,85 лет. Чемпионат Кипра занимает второе место в списке, средний возраст игроков из чемпионата этой страны — 28,11 лет.
Чемпионат Словении стал самым молодым турниром в Европе (24,76). В чемпионате Хорватии средний возраст футболистов составляет 24,84 года. Также в тройку самых молодых лиг Европы вошел чемпионат Нидерландов (25,16).
Самым возрастным клубом Европы является кипрский АЕК из города Ларнака, средний возраст игроков которого равняется 32,18 года. Самым молодым клубом стала украинская "Сталь" из Каменского (22,46).
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