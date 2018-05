«Реал» приобрел 18-летнего форварда 

Real Madrid signed Brazilain sensation Rodrigo Rodrigues (18) who will play for Castilla, «It’s a dream wearing the jersey of the best club. I’m sure I’m in the best club to grow. I have to give the fans a lot of joy and win titles.» [marca] pic.twitter.com/C2O9dhv5lT— SB (@Realmadridplace) 29 мая 2018 г.