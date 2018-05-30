Побит рекорд Яшина

Игнашевич побил рекорд Яшина, став самым возрастным футболистом отечественных сборных

Защитник Сергей Игнашевич побил рекорд вратаря Льва Яшина , став самым возрастным игроком в истории отечественного футбола, выходившим на поле в составе национальной сборной.

Начался матч 🇦🇹🇷🇺🆚в Инсбруке, Сергей Игнашевич на поле, а значит, он бьет рекорд Льва Яшина как самый возрастной игрок в истории @TeamRussia и сборной СССР! pic.twitter.com/yTlWtg8H2f— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 30 мая 2018 г. В среду сборная России проводит товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке. Игнашевич вышел на поле в стартовом составе в возрасте 38 лет и 320 дней.

Лев Яшин провел последний матч в составе сборной СССР в 1967 году против команды Греции в возрасте 37 лет и 267 дней.