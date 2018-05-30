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Побит рекорд Яшина
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Игнашевич побил рекорд Яшина, став самым возрастным футболистом отечественных сборных 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитник Сергей Игнашевич побил рекорд вратаря Льва Яшина, став самым возрастным игроком в истории отечественного футбола, выходившим на поле в составе национальной сборной.
В среду сборная России проводит товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке. Игнашевич вышел на поле в стартовом составе в возрасте 38 лет и 320 дней.
Лев Яшин провел последний матч в составе сборной СССР в 1967 году против команды Греции в возрасте 37 лет и 267 дней.
ТАСС: последние новости
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