Станислав Черчесов: мы хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли

Сборная России по футболу продолжает готовиться к чемпионату мира. В рамках подготовки наша команда провела в Инсбруке контрольный матч со сборной Австрии, в котором проиграла 0:1.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что рассчитывал на иной исход встречи. «Результат нужен всегда. Подготовка это или еще что-то. Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли. Были хорошие подходы, но мы не могли первого игрока перекинуть. Не было последнего паса. Не говорим про забитые голы. Пару раз играли не так, как надо. Возможно, гола бы не было, но был бы удар. Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать».

Тренер российской сборной не драматизирует ход подготовки к чемпионату мира. «12 дней отработали, которые должны дать возможность быстрее думать, быстрее бегать, быстрее мыслить. Все идет своим чередом. Следующая игра с Турцией — к ней подойдем более свежие. Тот же Дзагоев пропустил несколько дней. Рискованно было его с первых минут выпускать. Не можем из-за одного упущенного момента или паса что-то в своих взглядах менять. Смотрели чемпионат, сборы, состояние игроков у нас на руках. Будем смотреть, как мышцы футболистов себя поведут. Видите, и у Фернандеса схватило, и у Головина», — приводит слова Черчесова «Спорт сегодня».

Станислав Черчесов сказал, что по составу сборной России в матче с австрийцами не стоит делать выводы об игроках, которые не попадут в окончательную заявку для участия в мировом первенстве. «Не был бы столь категоричен. Тот же Ерохин 3 дня не тренировался. Из-за этого не попал в заявку. Мы не исходим из-за каких-то сиюминутных мячей забитых или не забитых».