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«Рома» ищет нового вратаря
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«Рома» ищет нового вратаря 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ilnapolista.it
"Рома" намерена приобрести вратаря "Удинезе" Алекса Мерета, который провел минувший сезон в составе СПАЛа, передает "Советский спорт".
По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство римлян уже начало переговоры с "Удинезе" относительно трансфера голкипера.
Заинтересованность в 21-летнем итальянце связана с тем, что резервный вратарь "Ромы" Лукаш Скорупски с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.
В прошедшем сезоне чемпионата Италии Мерет провел 13 матчей в составе СПАЛа, в которых пропустил 16 мячей.
Основным вратарем "Ромы" является Бекер Алисон, которым активно интересуется английский "Ливерпуль".
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