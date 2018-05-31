«Рома» ищет нового вратаря

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство римлян уже начало переговоры с "Удинезе" относительно трансфера голкипера.

Заинтересованность в 21-летнем итальянце связана с тем, что резервный вратарь "Ромы" Лукаш Скорупски с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Мерет провел 13 матчей в составе СПАЛа, в которых пропустил 16 мячей.