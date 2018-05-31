«Рома» ищет нового вратаря 

"Рома" намерена приобрести вратаря "Удинезе" Алекса Мерета, который провел минувший сезон в составе СПАЛа, передает "Советский спорт".
По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство римлян уже начало переговоры с "Удинезе" относительно трансфера голкипера.
Заинтересованность в 21-летнем итальянце связана с тем, что резервный вратарь "Ромы" Лукаш Скорупски с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.
В прошедшем сезоне чемпионата Италии Мерет провел 13 матчей в составе СПАЛа, в которых пропустил 16 мячей.
Основным вратарем "Ромы" является Бекер Алисон, которым активно интересуется английский "Ливерпуль".