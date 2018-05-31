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Черчесов объяснил стыдное поражение России
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Черчесов объяснил стыдное поражение сборной России 

Дни.ру 2 часа назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении от команды Австрии за две недели до старта чемпионата мира. Он уверен, что спортсменам просто не хватило последнего паса.
>> Сборная России по футболу проиграла Австрии
Товарищеский матч в австрийском Инсбруке можно считать показательным. Российскую сборную вернули с небес на землю: команда пережила стыдное поражение, ни разу за 90 минут не попав в створ ворот соперника. Черчесов уверен, что все идет своим чередом.
"Следующая игра с Турцией — к ней подойдем более свежие. Тот же Дзагоев пропустил несколько дней. Рискованно было его с первых минут выпускать", — пообещал он. Наставник объяснил, что для победы спортсменам не хватило последнего паса: по его словам, у россиян были хорошие атаки, но завершить их так и не удалось.
По словам тренера, не стоит менять стратегию из-за одного пропущенного мяча. В эфире телеканала "Матч ТВ" он заявил, что сборная так или иначе играет с ориентиром на положительный результат.
"Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать", — уточнил специалист.
Высказался о причинах поражения и вице-премьер Виталий Мутко. "Команда прошла тяжелый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами", — цитирует его Life.ru.
Другого мнения придерживается голкипер сборной Игорь Акинфеев. Высокий уровень нагрузки он назвал нелепыми отмазками, передает ТАСС. "Мы должны выходить и играть, это ключевое слово, если команда не играет, счёт на табло не будет меняться", — отметил он.
Напомним, что товарищеский матч Австрия — Россия завершился со счетом 1:0. Как писали Dni.Ru, единственным забитым мячом отметился Алессандро Шепф на 28-й минуте встречи.
Примечательно, что это стало девятым поражением сборной при Черчесове. Всего под руководством тренера команда провела 19 матчей.
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