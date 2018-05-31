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Венгер высказал пожелания по поводу нового клуба
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Арсен Венгер: «Хочу тренировать топ-клуб с амбициями, а не лежать на пляже» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что собирается продолжить карьеру и надеется на предложение от топ-клуба.
— Сейчас я вновь могу себя испытать. Это то, чего я хотел в своей жизни, — цитирует француза Goal.com. — Я люблю испытания. Не знаю, что случится дальше, но сейчас я нахожусь перед чистой страницей, и мне предстоит написать новую главу. У меня не очень получается лежать на пляже и наслаждаться жизнью. Завидую своим коллегам, которые умеют делать это. Какой клуб я хотел бы тренировать? Большой клуб, у которого есть амбиции.
68-летний тренер работал с "Арсеналом" с 1996 по 2018 год.
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