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Гончаренко рассказал о пользе «совета старейшин»
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Гончаренко сказал, что опытные футболисты ЦСКА могут обсудить тренерские решения после матча 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в команде невозможен конфликта, как в своё время был у Станислава Черчесова с Игорем Денисовым в московском «Динамо».
Он сказал, что опытные футболисты ЦСКА Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, Игорь Акинфеев могут обсудить тренерские решения на следующий день после матча.
«Тут надо понять вот что. Наши глыбы — Игнашевич, братья, Акинфеев — на следующий день после игры всегда могут подойти и в спокойной атмосфере сказать: «Михалыч, может, надо было по-другому сыграть?» Но на эмоциях, после первого тайма они себе такого никогда не позволят», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».
Он также рассказал, как реагирует на вопросы футболистов.
«Я в свою очередь отвечаю на их вопросы, спокойно объясняю, почему я так поступил. Могу и согласиться с их мнением», — сказал Гончаренко.
Ранее тренер ЦСКА рассказал, кто заменит шведа Понтуса Вернблума в следующем сезоне.
RT на русском: последние новости
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