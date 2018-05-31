Гончаренко рассказал о пользе «совета старейшин»

Гончаренко сказал, что опытные футболисты ЦСКА могут обсудить тренерские решения после матча

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в команде невозможен конфликта, как в своё время был у Станислава Черчесова Игорем Денисовым в московском «Динамо». Он сказал, что опытные футболисты ЦСКА Сергей Игнашевич , Алексей и Василий Березуцкие, Игорь Акинфеев могут обсудить тренерские решения на следующий день после матча. «Тут надо понять вот что. Наши глыбы — Игнашевич, братья, Акинфеев — на следующий день после игры всегда могут подойти и в спокойной атмосфере сказать: «Михалыч, может, надо было по-другому сыграть?» Но на эмоциях, после первого тайма они себе такого никогда не позволят», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат». Он также рассказал, как реагирует на вопросы футболистов. «Я в свою очередь отвечаю на их вопросы, спокойно объясняю, почему я так поступил. Могу и согласиться с их мнением», — сказал Гончаренко. Ранее тренер ЦСКА рассказал, кто заменит шведа Понтуса Вернблума в следующем сезоне.