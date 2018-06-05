Бельгия оценила подготовку РФ к ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России очень хорошо подготовлен, и можно надеяться, что на нем не возникнет никаких проблем. Об этом написал МИД Бельгии в опубликованном в понедельник списке рекомендаций для болельщиков, которые собираются в Россию.

"Предстоящий чемпионат мира очень хорошо подготовлен, поэтому мы ожидаем, что он пройдет без малейших проблем. Однако мы рекомендуем болельщикам бельгийской сборной соблюдать ряд советов, которые сделают этот опыт еще более позитивным", — говорится в документе.

Помимо очевидных призывов всегда иметь при себе документы, воздерживаться от любых форм проявления агрессии и употребления алкоголя в общественных местах (в России это запрещено, подчеркнул МИД), бельгийским болельщикам советуют "избегать дискуссий о политике", а также "проявлять максимальное уважение к сотрудникам полиции".