Сборную России раскритиковали за «беззубость»

Радимов: пугает отсутствие идеи в атаке сборной, за матч ни одного удара в створ

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от товарищеского матча со сборной Австрии, который закончился поражением россиян со счётом 0:1. "Мне не страшно, но тревожно должно быть. Возможно, нагрузки сыграли свою роль, но я не думаю, что Австрия целенаправленно готовилась к матчу с нашей сборной. Австрийцы всё-таки посвежее, потому что у них не было этого двухнедельного сбора. Создали один опасный момент против команды, которая даже не попала на чемпионат мира. Мы точно не готовы физически, но в этом плане ещё добавим. Нужно понимать, что другие команды тоже под физическими нагрузками и они тоже добавят. Проблема в том, что мы стали играть совершенно по другой схеме, а не ту, которую наигрывали два года. Перестроиться сейчас будет не так просто. Пугает отсутствие идеи в атаке. У нас за матч ни одного удара в створ ворот. Если посмотреть статистику предыдущих матчей, то увидим, что мы мало бьём по воротам. Показательный момент был в первом тайме, когда убегал Зобнин и пытался обыграть троих, а рядом был только Смолов. В этом рывке не было абсолютно никакого смысла и идеи. Надеюсь, что за эти две недели команда в этих компонентах добавит. Как мне кажется, сборной не хватает Денисова, потому что центр постоянно проваливался. В центре поля у нас три футболиста — Головин, Кузяев, Зобнин. Любой из этих трёх футболистов умеет играть в обороне, они просто не смогли распределить роли. Получилось так, что они друг на друга полагались, а австрийцы в этих зонах разворачивали свою атаку. Гол, который нам забили — это недоработка опорной полузащиты. Нельзя же сказать, что пропущенный гол на 28-й минуте — это физическая неподготовленность команды», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.