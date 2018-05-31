Немецких фанатов предупредили о русских с гранатами

Полицейские немецкого региона Северный Рейн — Вестфалия провели беседы о ЧМ-2018 со 105 футбольными хулиганами. Об этом сообщает Rheinische Post.

Полиция региона также запретила покидать страну семерым болельщикам. Причины запрета не уточняются.

По данным издания, фанатов предупредили, что «восточно-европейские хулиганы имеют высокий потенциал для насилия», например, у них есть пиротехника, «напоминающая небольшие ручные гранаты».

При этом местные политики «с уверенностью заявили», что российские органы безопасности справятся с агрессивными фанатами.

Из-за беспорядков, которые не раз возникали во время футбольных мероприятий в Европе, Германия намерена «предъявить строгие требования» к хулиганам. Немецких фанатов, известных своей склонностью к насилию, обяжут регулярно приходить в полицейские участки по месту жительства. Полицейские хотят быть уверены, что они «держатся подальше» от мест проведения чемпионата.

Ранее несколько футбольных фанатов рассказали таблоиду Daily Star о планах «ультрас» из Англии «устроить ад» и «Третью мировую» для российских болельщиков. Один из собеседников газеты отметил, что 50-60-летние «ультрас» уже «сходят с ума» в ожидании чемпионата мира. Фанат добавил, что болельщики в России используют железные прутья и ножи, а англичанам «нужны только кулаки». Он также рассказал, что в Россию уже «проникли» несколько английских фанатов.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.