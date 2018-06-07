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В игре сборной России заметили прогресс
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В игре сборной России заметили прогресс 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: www.gazeta.ru
Российский тренер Гаджи Гаджиев подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Турции.
"Считаю, что сборная качественно прибавила после игры с Австрией. Особенно это было заметно в первой половине матча с Турцией, хотя во втором тайме команда действовала несколько хуже. Сложно сказать, с чем это может быть связано. Возможно, на футболистах сказываются физические нагрузки австрийского сбора", — цитирует Гаджиева газета "Известия".
В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "ВЭБ Арена", завершилась со счетом 1:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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