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Составлен черный список болельщиков ЧМ-2018
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Около 470 болельщиков включены в черный список ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников заявил о том, что 467 человек, из которых 157 — москвичи, не получили паспорт болельщика для посещения чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы предполагаем, что никто из тех болельщиков, которые имеют запрет на право посещение матчей, не сможет их посетить.
Мы имеем четкую базу — 467 человек, из них 157 москвичей, все они не получили фан-айди — главный пропуск болельщика для допуска на матч. Нам уже несколько стран — участниц предоставили свои списки хулиганов, что позволило нам расширить этот список", — заявил Черников.
Ранее британские СМИ выразили свое недовольство решением сборной Англии по футболу принять участие в чемпионате мира — 2018.
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