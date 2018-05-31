Составлен черный список болельщиков ЧМ-2018

Около 470 болельщиков включены в черный список ЧМ-2018

Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников заявил о том, что 467 человек, из которых 157 — москвичи, не получили паспорт болельщика для посещения чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы предполагаем, что никто из тех болельщиков, которые имеют запрет на право посещение матчей, не сможет их посетить.

Мы имеем четкую базу — 467 человек, из них 157 москвичей, все они не получили фан-айди — главный пропуск болельщика для допуска на матч. Нам уже несколько стран — участниц предоставили свои списки хулиганов, что позволило нам расширить этот список", — заявил Черников.

Ранее британские СМИ выразили свое недовольство решением сборной Англии по футболу принять участие в чемпионате мира — 2018.