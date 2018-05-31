Жирков нашел причину поражения сборной

Жирков: частые потери мяча стали одной из причин поражения футболистов РФ от австрийцев

Футболисты сборной России неудачно провели товарищеский матч с командой Австрии из-за частых потерь мяча. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Юрий Жирков

Россияне уступили команде Австрии в Инсбруке со счетом 0:1, пропустив мяч в первом тайме. В четверг они провели последнюю тренировку перед возвращением в Москву.

"По вчерашней игре положительного было, к сожалению, мало. Были шансы в атаке, мог Федя [Смолов] забить, но много ошибались, мы теряли необязательные мячи, от этого получали контратаки и ломалась игра, — сказал Жирков. — Чувствовалось, что в середине первого тайма у нас не было сил, легкости. В первом тайме мы прессинговали, австрийцы постоянно выходили из прессинга, а мы тратили на него много сил".

Россияне впервые за долгое время сыграли с четырьмя защитниками, ранее наигрывая схему с тремя футболистами обороны.

"У нас не было ударов в створ, в атаке мало что получалось из-за потерь мяча", — отметил он.