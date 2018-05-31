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Жирков нашел причину поражения сборной
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Жирков: частые потери мяча стали одной из причин поражения футболистов РФ от австрийцев 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной России неудачно провели товарищеский матч с командой Австрии из-за частых потерь мяча. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Юрий Жирков.
Россияне уступили команде Австрии в Инсбруке со счетом 0:1, пропустив мяч в первом тайме. В четверг они провели последнюю тренировку перед возвращением в Москву.
"По вчерашней игре положительного было, к сожалению, мало. Были шансы в атаке, мог Федя [Смолов] забить, но много ошибались, мы теряли необязательные мячи, от этого получали контратаки и ломалась игра, — сказал Жирков. — Чувствовалось, что в середине первого тайма у нас не было сил, легкости. В первом тайме мы прессинговали, австрийцы постоянно выходили из прессинга, а мы тратили на него много сил".
Россияне впервые за долгое время сыграли с четырьмя защитниками, ранее наигрывая схему с тремя футболистами обороны.
"У нас не было ударов в створ, в атаке мало что получалось из-за потерь мяча", — отметил он.
Российская команда проводит сбор в Австрии с 20 мая. "Был тяжелый сбор, что и сказалось на качестве игры вчера. Сам чувствую себя нормально. По сравнению с 2008 годом (сборная России перед чемпионатом Европы — 2008 проводила сбор в австрийском Леоганге — прим. ТАСС) такие же хорошие нагрузки", — вспомнил он.
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