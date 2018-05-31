ФК «Атлетико Мадрид» и bwin объявили о сотрудничестве до 2020 года

ФК «Атлетико Мадрид» и букмекер bwin объявили о продолжении сотрудничества до 2020 года. По условиям нового соглашения бренд bwin будет представлен на стадионе «Ванда Метрополитано», где испанский клуб проводит все свои домашние матчи, а также в социальных сетях и на официальном сайте клуба в течение последующих двух сезонов.

Сотрудничество «Атлетико Мадрид» и bwin началось в 2017 году. Стороны высоко оценили результаты сезона, по ходу которого испанский клуб занял второе место в Ла Лиге и выиграл Лигу Европы УЕФА , а bwin сохранил статус одного из лидеров мирового букмекерского рынка.

«Мы рады объявить о продолжении нашего сотрудничества после блестящих побед клуба на европейской арене. Мы рады быть частью истории команды и с нетерпением ждем старта нового сезона», — прокомментировал директор по маркетингу bwin в Испании Пабло Феррейра.

«Партнерские соглашения с грандами мирового футбола — часть маркетинговой стратегии bwin в Европе. «Атлетико Мадрид» — один из самых популярных клубов с богатейшей историей, традициями и преданными болельщиками. Клуб и bwin объединяет желание быть лидерами, поэтому мы не сомневаемся в эффективности такого партнерства», — добавил Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin Россия.

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«Атлетико Мадрид» — один из самых известных и популярных клубов в Европе. С сезона 2017/2018 свои домашние матчи проводит на стадионе «Ванда Метрополитано». Клуб является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.