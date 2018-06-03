Салах показал, как восстанавливается перед ЧМ-2018. Фото

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах показал, как восстанавливается после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. 25-летний египтянин получил повреждение в единоборстве с защитником "Реала" Серхио Рамосом и был заменен.

В рамках группового этапа чемпионата мира-2018 Египет сыграет с Уругваем, Россией и Саудовской Аравией. Ожидается, что Салах восстановится к матчу со сборной России (19 июня).

Good feelings… pic.twitter.com/Jhyd2kYVKI

— Mohamed Salah (@MoSalah) 3 июня 2018 г.

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