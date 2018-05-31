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Выступление Игнашевича удивило его бывшего соперника
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Бывший сербский футболист Видич удивился, что Игнашевич до сих пор играет за сборную РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший защитник сборной Сербии, "Манчестер Юнайтед" и московского "Спартака" Неманья Видич удивился, что Сергей Игнашевич до сих пор выступает за команду России. Об этом Видич рассказал журналистам.
Видич объявил о завершении карьеры в январе 2016 года в возрасте 34 лет. Игнашевич, который старше серба на два года, сыграет за сборную России на предстоящем чемпионате мира. Видич и Игнашевич были соперниками по московскому дерби "Спартак" — ЦСКА в 2004-05 годах, когда серб выступал за красно-белых.
"Игнашевичу 38 лет, и он до сих пор в сборной?! Я его поздравляю, что он сыграет на чемпионате мира. Нужно быть большим профессионалом, чтобы играть на таком уровне в таком возрасте. У Игнашевича отличная карьера", — отметил Видич.
"Я бы тоже хотел сыграть на чемпионате мира, но травмы не позволят мне этого сделать", — добавил Видич.
Говоря о сборной России в целом, Видич отметил Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева. "Сборная России сможет добиться чего-то на чемпионате мира, если предстанет единой командой", — сказал Видич.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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