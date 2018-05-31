Выступление Игнашевича удивило его бывшего соперника

Бывший сербский футболист Видич удивился, что Игнашевич до сих пор играет за сборную РФ

Видич объявил о завершении карьеры в январе 2016 года в возрасте 34 лет. Игнашевич, который старше серба на два года, сыграет за сборную России на предстоящем чемпионате мира. Видич и Игнашевич были соперниками по московскому дерби "Спартак" — ЦСКА в 2004-05 годах, когда серб выступал за красно-белых.

"Игнашевичу 38 лет, и он до сих пор в сборной?! Я его поздравляю, что он сыграет на чемпионате мира. Нужно быть большим профессионалом, чтобы играть на таком уровне в таком возрасте. У Игнашевича отличная карьера", — отметил Видич.

"Я бы тоже хотел сыграть на чемпионате мира, но травмы не позволят мне этого сделать", — добавил Видич.

Говоря о сборной России в целом, Видич отметил Игоря Акинфеева Алана Дзагоева . "Сборная России сможет добиться чего-то на чемпионате мира, если предстанет единой командой", — сказал Видич.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.