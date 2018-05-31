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В Британии возмутились участием сборной в «феерии Путина»
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Британская пресса возмущена участием сборной Англии в российском ЧМ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Британские СМИ выразили свое недовольство решением сборной Англии по футболу принять участие в чемпионате мира — 2018, который пройдет в России. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Россия Владимира Путина — бандитская страна, в которой противники его режима — как внутри страны, так и за ее пределами — регулярно гибнут от рук убийц", — пишет Daily Mail.
Обозреватель издания отметил, что англичане сходят с ума по футболу, но не готовы выразить протест участию "в пропагандистской феерии Путина".
"Какие еще доказательства нужны нашим футбольным руководителям, чтобы убедиться, что страна, принимающая чемпионат мира через несколько недель, является кровавым режимом, ответственным за уничтожение своих врагов в промышленных масштабах, иногда даже на британской земле?
Стоит отметить, что это чемпионат мира, который, безусловно, был присужден России после того, как сотрудников ФИФА осыпали взятками" — пишет автор статьи.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что спекуляция "темой Скрипалей" является поводом для срыва чемпионата мира — 2018 по футболу в России.
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