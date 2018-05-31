Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

Обнародована подборка космических фотографий всех стадионов предстоящего чемпионата мира по футболу. Снимки сделаны космическим аппаратом "Ресурс-П" с помощью аппаратуры "Геотон".

"Роскосмос вместе со всей страной ждет старта этого грандиозного праздника и представляет подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов, на которых будут проводиться игры мирового чемпионата. Девять из них были построены с нуля, а три — прошли серьезную реконструкцию", — говорится в официальном сообщении пресс-службы корпорации.

Роскосмос вместе со всей страной ждёт старта Чемпионата мира по футболу #FIFA2018 в России (@fifaworldcup_ru) ⚽️ Так выглядят из космоса 12 стадионов, на которых будут проводиться игры чемпионата 👉https://t.co/na3sSzV6WL pic.twitter.com/3P1ZhOBxxF— РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 мая 2018 г.

Разрешение на снимках настолько высокое, что, например, рядом с "Ростов-Ареной" можно увидеть плывущие по Дону катера и байдарки. Стадион в Самаре поражает лунным ландшафтом, Санкт-Петербург — удивительными линиями и обводами трибун, реки, мостов, а красные стены "спартаковского" стадиона в Москве видны даже из Вселенной.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону.