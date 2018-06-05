СМИ сообщили о конфликте Зидана и Переса

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридскую команду из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Mirror, между Зиданом и Пересом возникли разногласия относительно трансферной политики "сливочных". В частности, французский тренер желал усилить свою команду бельгийским полузащитником лондонского "Челси" Эденом Азаром, однако президент "Реала" отказался выделять средства на данный трансфер.
Кроме того, Перес был серьезно настроен на то, чтобы переманить в стан мадридского клуба вратаря сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Зидан в свою очередь не считал необходимым покупать де Хеа при имеющемся Кейлоре Навасе.
Ранее египетский миллиардер Нагиб Савирис сообщил, что Зидан возглавит сборную Катара.