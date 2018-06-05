СМИ сообщили о конфликте Зидана и Переса

СМИ сообщили о конфликте между Зиданом и президентом «Реала»

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение покинуть мадридскую команду из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом. Об этом сообщает "Советский спорт". По информации Mirror, между Зиданом и Пересом возникли разногласия относительно трансферной политики "сливочных". В частности, французский тренер желал усилить свою команду бельгийским полузащитником лондонского "Челси" Эденом Азаром , однако президент "Реала" отказался выделять средства на данный трансфер. Кроме того, Перес был серьезно настроен на то, чтобы переманить в стан мадридского клуба вратаря сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Зидан в свою очередь не считал необходимым покупать де Хеа при имеющемся Кейлоре Навасе. Ранее египетский миллиардер Нагиб Савирис сообщил, что Зидан возглавит сборную Катара.